Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка. Знаменитість довгий час була солісткою групи "Время и Стекло", а після цього зайнялася сольною кар'єрою. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Надя поділилася кадрами зі свого першого сольного виступу. Зірка тоді була в латексному вбранні з розрізом від стегна.
"Переглядала фотки зі свого першого сольного концерту і згадувала минулий рік. Пам'ятаєте, як ковід і всі обмеження здавалися нам кінцем світу? Перший сольник був для мене тоді найбільш значущою подією в житті!
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Так ... ми і подумати не могли, що в 2022ому жорстока війна з прилітають в житлові будинки ракетами стане нашою реальністю, жахливою реальністю...які випробування вона принесла, скільки болю", - написала Надя.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Люблю", "Краща", "яка красива дівчинка", " я відчуваю себе таким сумним і безпорадним перш за все цього. Якби це було можливо, я дав би вам можливість відчути тільки хороші речі в житті".
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