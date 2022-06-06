Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Знаменитость долгое время была солисткой группы "Время и Стекло", а после этого занялась сольной карьерой. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Надя поделилась кадрами со своего первого сольного выступления. Звезда тогда была в латексном наряде с разрезом от бедра.

"Пересматривала фотки со своего первого сольного концерта и вспоминала прошлый год. Помните, как ковид и все ограничения казались нам концом света? Первый сольник был для меня тогда самым значимым событием в жизни!

Да…мы и подумать не могли, что в 2022ом жестокая война с прилетающими в жилые дома ракетами станет нашей реальностью, ужасной реальностью…Какие испытания она принесла, сколько боли", - написала Надя.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Лучшая", "Какая красивая девочка", "Я чувствую себя таким грустным и беспомощным прежде всего этого. Если бы это было возможно, я дал бы вам возможность почувствовать только хорошие вещи в жизни".

Напомним, Дорофеева показала, как теперь проводит время без Дантеса

А еще Politeka сообщала, что беда настигла экс-мужа Дорофеевой Дантеса, звезда не стал молчать

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в эффектном мини впечатлила не только ножками



