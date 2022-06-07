Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками". Зірка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренко і виховує двох дітей-Даніеля і Софію. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Дімопулос поділилася кількома фото після повернення додому в Україну.
"Хочу залишити ці фото тут
П'ятого Червня я приїхала в свою рідну Україну, з 8 ранку і до самого вечора, майже без зупинок я летіла додому. У перший раз з початку війни. Неможливо словами передати свої почуття. Сльози біжать мимоволі, хоча я вважала, що виплакала вже весь життєвий резерв", - написала Санта.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка худенька. Ласкаво просимо додому", " зворушливо. Вдома зараз Бога більше ніж коли-небудь", "Санта, я теж хочу додому", "подумки з тобою. Бережи себе", "любов сильніше страху", "Читаю і сльози на очах, ніби я приїхала додому, так сумую і мрію про мирне небо".
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