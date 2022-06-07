Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка дружить з солістом групи Михайлом Хомою, а також є його кумою. Також зірка вела одну з програм на українському ТБ разом з Віталієм Козловським, а зараз запланувала новий проект. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Цибульська розповіла, що її так сильно вразило.
"Зрозуміла, що говорити про війну важко. Хочеться без неї. Проридала майже весь ефір", - написала Оля.
"Записувала ще одне інтерв'ю. І вкотре зрозуміла, що мені дуже важко даються розмови про війну, Вчимося жити з нею. І навчимося без неї, дуже легко".
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Після цього Цибульська показала свого сина, який насолоджувався купанням в дитячому басейні.
"Мій антистрес", - зазначила вона.
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