Співачка Оля Цибульська, кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, показала себе і розповіла, чому плакала.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка дружить з солістом групи Михайлом Хомою, а також є його кумою. Також зірка вела одну з програм на українському ТБ разом з Віталієм Козловським, а зараз запланувала новий проект. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Цибульська розповіла, що її так сильно вразило.

"Зрозуміла, що говорити про війну важко. Хочеться без неї. Проридала майже весь ефір", - написала Оля.

"Записувала ще одне інтерв'ю. І вкотре зрозуміла, що мені дуже важко даються розмови про війну, Вчимося жити з нею. І навчимося без неї, дуже легко".

Після цього Цибульська показала свого сина, який насолоджувався купанням в дитячому басейні.

"Мій антистрес", - зазначила вона.

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