Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая дружит с солистом группы Михаилом Хомой, а также является его кумой. Также звезда вела одну из программ на украинском тв вместе с Виталием Козловским, а сейчас запланировала новый проект. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Цибульская рассказала, что ее так сильно впечатлило.
"Поняла, что говорить о войне тяжело. Хочется без нее. Прорыдала почти весь эфир", - написала Оля.
"Записывала еще одно интервью. И в который раз поняла, что мне очень тяжело даются разговоры о войне, учимся жить с ней. И научимся без нее, очень легко".
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После этого Цибульская показала своего сына, который наслаждался купанием в детском бассейне.
"Мой антистресс", - отметила она.
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