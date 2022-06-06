Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну. Катя з початку війни спілкувалася з багатьма українськими артистами, які працювали в Росії, щоб вони виступили проти війни. Не обійшла стороною Катя і Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні. Осадча в інтерв'ю для "КП Україна"розповіла, причому Філіп Кіркоров до мовчання успішної в минулому в Україні співачки.
"Мені важко навіть зрозуміти, як люди так можуть робити. Я багато про це думала, обмірковувала, які можуть бути причини такої поведінки. Кар'єра в Росії, в Україні-війна, повертатися нікуди? Мовчать, бо думають, що Росія захопить Україну і вони повернуться в Україну зірками?
Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а у тебе ж кар'єра! Думаю, після нашої перемоги все стане ясно", - сказала Катя.
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