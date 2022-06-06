Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину. Катя с начала войны общалась с многими украинскими артистами, которые работали в россии, чтобы они выступили против войны. Не обошла стороной Катя и Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине. Осадчая в интервью для "КП Украина" рассказала, причем Филипп Киркоров к молчанию успешной в прошлом в Украине певицы.
"Мне трудно даже понять, как люди так могут делать. Я многое об этом думала, обдумывала, какие могут быть причины такого поведения. Карьера в России, в Украине – война, возвращаться некуда? Молчат, потому что думают, что Россия захватит Украину и они вернутся в Украину звездами?
Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей Победы все станет ясно", - сказала Катя.
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