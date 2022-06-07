Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який весь час перебуває в Україні і продовжує їздити по країні з благодійними концертами. Артист разом з колегами активно продовжує роботу, щоб підтримати українців.

Його молода дружина Катя Репяхова часто показує різні моменти з життя в мережі і говорить про те, чим займається пара вдома або на роботі. Цього разу дівчина показала, як її чоловік покидає її з маленьким сином у Києві через чергове відрядження:

"Тато їде в Миколаїв. Буде зустрічатися з Кімом!"- розповіла Катерина Репяхова.

Відмітимо, глава ОГА Віталій Кім в Миколаєві став дуже популярним в соціальних мережах після підтримки громадян і своїх спеціальних відео зі зведеннями, які записує кожен день.

Як відомо, Репяхова народила свого первістка 15 червня минулого року. Вже зовсім скоро маленькому Міші виповниться рік, і блогерка вирішила показати, як помітно він виріс.

На новому фото хлопчик сидів на дивані, одягнений в милу картату сорочку.

"Ця фотографія зібрала стільки реакцій в Сторі, що вирішила залишити її тут», - підписала знімок Репяхова.

Також "холостячка"Мішина за кордоном стривожила зовнішнім виглядом, фото.

Як повідомляла Politeka, Полякова благала про допомогу через втрачене майно.

Також Politeka писала, що Єфросиніна показала, чим займається з Поляковою в гримерці.