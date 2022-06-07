Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который все время находится в Украине и продолжает ездить по стране с благотворительными концертами. Артист вместе с коллегами активно продолжает работу, чтоб поддержать украинцев.

Его молодая жена Катя Репяхова часто показывает разные моменты из жизни в сети и говорит о том, чем занимается пара дома или на работе. В этот раз девушка показала, как ее супруг покидает ее с маленьким сыном в Киеве из-за очередной командировки:

"Папа едет в Николаев. Будет встречаться с Кимом!" - рассказала Катерина Репяхова.

Отметим, глава ОГА Виталий Ким в Николаеве стал очень популярным в социальных сетях после поддержки граждан и своих специальных видео со сводками, которые записывает каждый день.

Как известно, Репяхова родила своего первенца 15 июня прошлого года. Уже совсем скоро маленькому Мише исполнится год, и блогерша решила показать, как заметно он вырос.

На новом фото мальчик сидел на диване, одетый в милую клетчатую рубашку.

«Эта фотография собрала столько реакций в стори, что решила оставить ее тут», - подписала снимок Репяхова.

Напомним, "холостячка" Мишина за границей встревожила внешним видом, фото.

Как сообщала Politeka, Полякова взмолилась о помощи из-за потерянного имущества.

Также Politeka писала, что Ефросинина показала, чем занимается с Поляковой в гримерке.