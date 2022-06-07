Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - популярний український виконавець і фронтмен групи "Океан Ельзи", який з перших днів російського вторгнення підтримує країну і народ. Артист вступив в тероборону, їздить з концертами на підтримку ЗСУ і спілкується з усіма шанувальниками.
Також чоловік не раз виступав для українців на вулиці і навіть в метро, де багато хто ховався від обстрілів окупантів. Цього разу Вакарчук відзвітував про черговий невеликий концерт.
"Якщо" Місто Марії "- новітня пісня в моєму репертуарі, то "Ой, чий кінь стоїть" найстарша. Я виконую її вже 45 років :) " - розповів Вакарчук під невеликим відео зі свого виступу.
У мережі підтримують артиста: "дякую вам Святослав. Завжди ваші пісні стосувалися душі і захоплення! А тепер дізнаєшся, що Ви неймовірно душевна людина і патріот нашої країни; дуже красиво!🔥 ; Дякую❤️; 👏Браво!; Дуже добре! Я заспівала разом з Вами❤️; дуже добре звучить🌻; неймовірно❤️; Моя найулюбленіша❤️"»
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Також артист поділився пам'ятним кадром із зустрічі з військовими, медиками Луганщини.
«На цій фотографії, зробленій кілька днів тому, ми з бійцями, які зараз захищають Луганщину і єдина бригада медичної допомоги, яка працює в Лисичанську!» - говоривши Вакарчук.
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