Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы", который с первых дней российского вторжения поддерживает страну и народ. Артист вступил в тероборону, ездит с концертами в поддержку ВСУ и общается со всеми поклонниками.

Также мужчина не раз выступал для украинцев на улице и даже в метро, где многие скрывались от обстрелов оккупантов. В этот раз Вакарчук отчитался об очередном небольшом концерте.

«Если "Город Марии" - новейшая песня в моем репертуаре, то "Ой, чья лошадь стоит" самая старшая. Я исполняю ее уже 45 лет :)» - рассказал Вакарчук под небольшим видео со своего выступления.

В сети поддерживают артиста: «Благодарю вас Святослав. Всегда ваши песни касались души и восхищения! А теперь узнаешь, что вы невероятно душевный человек и патриот нашей страны; Очень красиво!🔥; Спасибо❤️; 👏Браво!; Очень хорошо! Я спела вместе с Вами❤️; Очень хорошо звучит🌻; Невероятно❤️; Моя самая любимая❤️».

Также артист поделился памятным кадром со встречи с военными, медиками Луганщины.

«На этой фотографии, сделанной несколько дней назад, мы с бойцами, которые сейчас защищают Луганщину и единственная бригада медицинской помощи, которая работает в Лисичанске!» - говорит Вакарчук.

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