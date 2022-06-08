Катерина розповіла, з ким намагалася спілкуватися за ці місяці.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою, яка з перших днів російської агресії займається допомогою для українців, створила систему пошуку зниклих і часто розповідає про резонансні події в мережі. Артистка часто обращалась до колег в рф, а такхе українським зіркам туди виїхали.

Однак, за словами Осадчої в інтерв'ю, вони продовжують ігнорувати всі її звернення, а також відмовчуються, щоб і далі жити в країні-агресорі, яка позбавляє життя мирних українців.

Катерина нагадала, що писала і Тодоренко, але так навіть не відповіла, чому продовжує цинічно відмовчуватися.

"Я так зрозуміла, що у неї свої причини, чому так. Те, що вона вагітна, – досить слабкий аргумент, коли вбивають твій народ", – сказала телеведуча.

За словами ведучої, Повалій взагалі вважається найбільшим зрадником України, вона взагалі в перших рядах.

"Їй Я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня, - це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищої якості. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, що надходить так?!"- розповідає Катерина.

Нагадаємо, що Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча терміново звернулася до українців за допомогою.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.