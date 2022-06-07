Бєдняков запросив Лазарєва приїхати в підконтрольні Україні міста і поспілкуватися з опинилися там малюками, щоб ще раз "переосмислити" війну.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Андрій Бєдняков в Instagram різко розкритикував російського співака Сергія Лазарєва. Спочатку співак з рф виступав проти війни, розв'язаної росією. Потім він "прозрів", став на бік агресора і вбивць.

Андрій Бєдняков погодився з росіянином в одному - діти не повинні страждати від війни, проте підкреслив, що винними в їх нещастях є російські окупанти.

"Війна - це жахливо. І діти не повинні вмирати і страждати. З цим я повністю згоден. Але ось я, Сергій, спілкувався з дітьми без ніг і рук, з дітьми, батьки яких загинули від бомб армії твоєї країни, з дітьми, які жили в своїх містах мирно і спокійно до 24 лютого", - зазначив зірка тревел-шоу "Орел і Решка".

Андрій Бєдняков додав, що до 2014 року діти в окупованих тепер українських областях жили під мирним небом, не страждаючи від обстрілів, а життя їх змінилося саме після нападу російських військових. Він також нагадав, що до 2014 року в Донецьку жили прекрасно: місто Євро-2012 приймало, океани прапорів України, по місту гімн звучав на кожному кроці, ніхто не скаржився і не утискав російськомовне населення.

"Приїжджай і сюди, Сергій. "Переоціни багато, переосмисли". Ми тебе теж по школах і лікарнях поводимо. Пісню заспіваєш про весну. Діти не повинні вмирати і якби ніхто на чужі території не заходив - ми б жили в мирі", - запросив Лазарєва в Україну Андрій Бедняков.

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