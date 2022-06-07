Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і телеведуча, яка дружить з солістом групи Михайлом Хомою, часто показує в мережі різні моменти зі свого життя і говорить про щось особисте. Любить також ведуча обговорювати важливі теми, що стосуються реалій наших днів.
Цього разу до теми планів на майбутнє Ольга підійшла з гумором і гостротою:
«Я думала в старості мені захочеться будинок в Іспанії і молодого українського коханця. Але тепер старість і коханець будуть виключно українськими " - пожартувала Цибульська, згадуючи події останніх місяців.
Також Цибульська розповіла, що її так сильно вразило.
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"Зрозуміла, що говорити про війну важко. Хочеться без неї. Проридала майже весь ефір", - написала Оля.
"Записувала ще одне інтерв'ю. І вкотре зрозуміла, що мені дуже важко даються розмови про війну, Вчимося жити з нею. І навчимося без неї, дуже легко".
Після цього Цибульська показала свого сина, який насолоджувався купанням в дитячому басейні.
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