Останньою краплею, яка підштовхнула коміка і його дружину Вікторію до цього рішення, став ракетний удар по Вінниці.

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Ткач знаходиться в Києві і зі зброєю в руках стоїть на сторожі спокою міста, а дружину з маленькою донькою комік вивіз з України. Вікторія, дружина коміка, розповіла в програмі "Зірковий шлях", про життя в Болгарії.

Вікторія Ткач зазначила, що в балканській країні повністю безпечно, але через пропаганду рф не всі болгари підтримують Україну в боротьбі з окупантами і ставляться до українців не зовсім етично.

"Тут є серйозна проблема - дуже добре працює російська пропаганда. Якщо взяти телебачення, то немає жодного українського каналу. Є три канали російських, і якщо послухати новини, то просто сидиш і думаєш: "ви взагалі з цієї планети?" - розповіла Вікторія Ткач.

Дружина актора студії "Квартал-95" разом з друзями займається благодійністю і намагається донести правду до болгар, допомагає оформлятися біженцям, влаштовує концерти за участю дітей, але вже в кінці червня планує повернутися додому.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" розповів, як відповідатиме росіянам при зустрічі.

Також Politeka писала, Ткач з "Квартал 95" втратив друзів і не стримав сліз, розповідаючи про горе.