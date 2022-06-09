Дружина Юрія Ткача, зірки "Квартал 95", Вікторія розповіла про небезпечний момент війни і як їй доводилося рятувати дочку, накриваючи собою.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист і зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений на танцівниці Вікторії, яка тільки недавно повернулася до своєї пристрасті після 10-річної перерви. У пари є дочка Ліза. Вікторія в новому інтерв'ю" Зірковому шляху " розповіла, як пережила небезпечний момент війни.

"Я розумію, що ми не встигаємо вибігти в коридор, що потрібно закрити дитину. І я просто накрила її собою", - поділилася страшними спогадами Вікторія.

"Що страшенно налякало доньку Юрія Ткача?

Дружина актриса Вікторія Ткач розповіла про смертельно небезпечний момент війни, російську пропаганду в Болгарії, плани народити другу дитину, засудження жінок, які виїхали за кордон і шокувала її чоловіка втрату", - написано було в публікації.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Неправда, що на нас дивляться з агресивністю, це брехня. Україну кругом і всюди підтримують, нам допомагають, співчувають. Коли бачиш, що тобі допомагають афроамериканці, стає боляче, тому що в совдепі нам завжди говорили, що ми їм допомагаємо", "Німеччина аналогічна ситуація. У деяких школах навіть російські діти принижують українських дітей. Але добре що є і навпаки, діти підтримки".

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