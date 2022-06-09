На спільному знімку знаменитості відображені за лаштунками проекту "Голосу країни".

Як повідомляє Politeka.net, продюсер популярних телевізійних шоу "Танці з зірками" та "Голосу країни" Володимир Завадюк сьогодні святкує свій день народження.

29-річна фронтвумен групи КAZKA Олександра Зарицька не стрималася і залишила для нього привітання на своїй сторінці Instagram-сторіз.

"З днем народження! Пишаємося, що в нашій країні є такі люди талановиті", - підписала фото співачка.

На спільному знімку друзі відображені за лаштунками проекту "Голосу країни". При цьому Володимир Завадюк ніжно цілує Олександру Зарицьку в макушку. Тим часом вона дарує повітряний поцілунок комусь за камерою. Від фото віє ніжністю і грайливістю.

Олександра Зарицька позує в обтягуючій червоній сукні з глибоким розрізом і вишивкою. Образ доповнили маленькі сережки. Волосся вона зібрала, а макіяж зробила більш яскравим, ніж зазвичай, до вечірньої сукні.

Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька показала, чого вона втратила через окупантів.

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька за прикладом Нікітюк порадувала українців.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька звернулася до українців, полетівши в США.