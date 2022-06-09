Как сообщает Politeka.net, продюсер популярных телевизионных шоу "Танці з зірками" и "Голосу країни" Владимир Завадюк сегодня празднует свой день рождения. 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая не сдержалась и оставила для него поздравление на своей странице Инстаграм-сториз.

"С днем рождения! Гордимся, что в нашей стране есть такие люди талантливые", - подписала фото певица.

На совместном снимке друзья запечатлены за кулисами проекта "Голосу країни". При этом Владимир Завадюк нежно целует Александру Зарицкую в макушку. Тем временем она дарит воздушный поцелуй кому-то за камерой. От фото веет нежностью и игривостью.

Александра Зарицкая позирует в обтягивающем красном платье с глубоким разрезом и вышевкой. Образ дополнили маленькие сережки. Волосы она собрала, а макияж сделала более ярким, чем обычно, к вечернему платью.

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