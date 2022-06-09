Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак. Виконавець переміг на проекті "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за співаком стежать десятки тисяч українців. Після 24 лютого Лазановський почав давати вуличні концерти, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Лазановський і про Instagram, де цього разу презентував нову пісню.
"Мамо, не плач". Пісня-посвята
Зробили кілька варіантів аранжування цієї пісні.
Сподіваюся, що вона знайде місце у вашому серці", - написав Сергій Лазановський.
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Фанати подивилися тисячі разів відео і написали коментарі:
"Як красиво, пісня в саме серце", "дуже красиво", "Сергій, як завжди незвично", "мені дуже сподобалося", " Героям слава. Слухаю і плачу".
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