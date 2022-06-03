На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором оригинально перепел украинскую народную песню "Ой, чий то кінь стоїть", спев о танке российских оккупантов, уничтоженном ребятами из ВСУ.

"Сколько грязи и лжи можно слышать изо рта оккупантов🤮Как они любят править миром, и рассказывать "кто и как должен жить!"🤦🏼️️ Довольно! Хватит! Достаточно! Вы уже все сделали для того, чтобы украинский народ ненавидел веками вашу нацию (здесь немного громко написано! Но Instagram очень любит блокировать видео)", - эмоционально заявил Лазановский.

"Вот такое народное творчество! Оно имеет свой смысл, свой внутренний посыл, эмоциональную силу - которую точно услышит Вселенная! Я верю в это", - поделился молодой артист.

Также Лазановский пожаловался на то, что модераторы соцсети удаляют его патриотические посты.

"Ну и для модераторов Instagram, ни одного насильственного слова, или призыва к насилию в этой заметке нет! Здесь через юмор подана правда, поэтому оставлю для вас такие слова -️Fake video‼(Чтобы вы не повелись на жалобы тех непутевых, которых очень легко обидеть)", — добавил певец.

Напомним, подопечная Дана Балана из "Голоса країни" срочно обратилась за помощью.

Как сообщала Politeka, маленькой дочке победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина нужна операция.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский пристыдил украинских звезд, показав кадры своего выступления.