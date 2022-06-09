Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец. Исполнитель победил на проекте "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за певцом следят десятки тысяч украинцев. После 24 февраля Лазановский начал давать уличные концерты, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где в этот раз презентовал новую песню.

"Мама, не плачь". Песня-посвящение

Сделали несколько вариантов аранжировки этой песни.

Надеюсь, что она найдет место в вашем сердце", - написал Сергей Лазановский.

Фанаты посмотрели тысячи раз видео и написали комментарии:

"Как красиво, песня в самое сердце", "Очень красиво", "Сергей, как всегда необычно", "Мне очень понравилось", "Героям слава. Слушаю и плачу".

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