Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец. Исполнитель победил на проекте "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за певцом следят десятки тысяч украинцев. После 24 февраля Лазановский начал давать уличные концерты, собирая деньги на помощь Украине. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где в этот раз презентовал новую песню.
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Сделали несколько вариантов аранжировки этой песни.
Надеюсь, что она найдет место в вашем сердце", - написал Сергей Лазановский.
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Фанаты посмотрели тысячи раз видео и написали комментарии:
"Как красиво, песня в самое сердце", "Очень красиво", "Сергей, как всегда необычно", "Мне очень понравилось", "Героям слава. Слушаю и плачу".
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