Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил в шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Сейчас артист выступает в Ивано-Франковску, собирая деньги для поддержки Украины. А на новых сторис в Инстаграм рассказал, какая беда у него произошла.

"В государственной сказали, что подождать три часа,. а потом прооперируют, если не удастся родить, а сейчас отказались оперировать, ибо уже имеют операции. У меня просто шок", - написал Лазановский, рассказывая о кошке.

"В середине еще два котика. Два мертвых... Нашли врача, который согласился кесарить", - продолжил Лазановский.

"Мы прооперированы, сейчас отходим от наркоза, спасибо всем, кто переживал и поддерживал моего ребенка. Повезло найти врача, который согласился на эту операцию и выделил время", - подытожил Лазановский.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский хвастнул подарком от девушки

Также Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский показал, как ему удалось объединить украинцев

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский удивил видом



