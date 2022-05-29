Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил на проекте "Голос країни". Исполнитель бы в команде Нади Дорофеевой, которая ему помогла одержать победу. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Юля
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И она приходит на наши уличные концерты
А вчера принесла для нас подарок.
Давно я таких эмоций не получал
Мы договорились, что когда я приеду в Бородянку, тогда она мне отдаст рисунок, на котором изображены мы", - написал Сергей.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"На самом деле очень рада, что есть такие украинцы, которые не только помогают ВСУ, но еще и при этом поднимают дух всем, кто в этом нуждается, вдохновляют и поддерживают. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей брали с вас пример. С таким народом Украина точно победит!", "класс! жду в Бороденке тоже!".
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