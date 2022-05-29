Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил на проекте "Голос країни". Исполнитель бы в команде Нади Дорофеевой, которая ему помогла одержать победу. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Юля

Девочка, которая родилась в Бородянке...

сейчас продымей в И-Ф...

И она приходит на наши уличные концерты

А вчера принесла для нас подарок.

Давно я таких эмоций не получал

Мы договорились, что когда я приеду в Бородянку, тогда она мне отдаст рисунок, на котором изображены мы", - написал Сергей.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"На самом деле очень рада, что есть такие украинцы, которые не только помогают ВСУ, но еще и при этом поднимают дух всем, кто в этом нуждается, вдохновляют и поддерживают. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей брали с вас пример. С таким народом Украина точно победит!", "класс! жду в Бороденке тоже!".

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский показал, как ему удалось объединить украинцев

Также Politeka сообщала, что победитель "Голоса країни" пристыдил украинских звезд, показав кадры своего выступления

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский в стильном костюме напросился на комплименты



