Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є популярним українським виконавцем, який багато років співає рідною мовою, підтримує громадян і ділиться моментами зі своїх подорожей в мережі. Зараз артист зайнятий благодійною допомогою і часто їздить по країні з концертами.

"Круті хлопці роблять круті речі. На сьогоднішній день команда @ramonogap - @kolegi.studio вже відправила 58 бандеромобілів (угу, ті ж 😁). Кожен з них допомагає мінусувати ворога і робить наші війська мобільними.

Зараз вони прийняли рішення надалі сфокусувати 50% відправки автомобілів найбільш продуктивним підрозділам. Першим таким підрозділом стала перша окрема Бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна, третій батальйон, ПТБ (проти танкової батареї). Раніше їм вже був переданий один Бандеромобіль і за його допомоги і Стугни вже пройшли 13 цілей, як кажуть самі хлопці «коробочок»: 5 танків, 5 БТР, 2 Тигри, 1 Урал.

У хлопців є 4 Розрахунки, а авто тільки одне. Тому збираємо кошти ще на три " - поділився Вакарчук.

Також чоловік не раз виступав для українців на вулиці і навіть в метро, де багато хто ховався від обстрілів окупантів. Цього разу Вакарчук відзвітував про черговий невеликий концерт.

"Якщо" Місто Марії "- новітня пісня в моєму репертуарі, то "Ой, чий кінь стоїть" найстарша. Я виконую її вже 45 років :) " - розповів Вакарчук під невеликим відео зі свого виступу.