Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным украинским исполнителем, который много лет поет на родном языке, поддерживает граждан и делится моментами из своих путешествий в сети. Сейчас артист занят благотворительной помощью ВСУ и часто ездит по стране с концертами.

«Крутые парни делают крутые вещи. На сегодняшний день команда @ramonogap - @kolegi.studio уже отправила 58 бандеромобилей (угу, те же 😁). Каждый из них помогает минусовать врага и делает наши войска мобильными.

Сейчас они приняли решение в дальнейшем сфокусировать 50% отправки автомобилей наиболее производительным подразделениям. Первым таким подразделением стала Первая Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна, третий батальон, ПТБ (против Танковой Батареи). Ранее им уже был передан один Бандеромобиль и при его помощи и Стугны уже прошли 13 целей, как говорят сами ребята «коробочек»: 5 Танков, 5 БТР, 2 Тигры, 1 Урал.

У ребят есть 4 расчета, а авто только одно. Поэтому собираем средства еще на три» - поделился Вакарчук.

Также мужчина не раз выступал для украинцев на улице и даже в метро, где многие скрывались от обстрелов оккупантов. В этот раз Вакарчук отчитался об очередном небольшом концерте.

«Если "Город Марии" - новейшая песня в моем репертуаре, то "Ой, чья лошадь стоит" самая старшая. Я исполняю ее уже 45 лет :)» - рассказал Вакарчук под небольшим видео со своего выступления.