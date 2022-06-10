Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка. Зірка 36 років і вона вже 21 рік разом зі своїм чоловіком, якого вважає за краще не показувати. У пари є син Нестор, якому зараз 7 років. Оля також знімається на ТБ, а зараз запланувала нове шоу, щоб підтримати українців. Не забуває Цибульська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Цибульська вирішила розповісти, чому деякий час була відсутня.

"Очі чорниці, губи вишниці", - написала Оля.

На кадрах Оля була в спеціальному костюмі, щоб не забруднитися фарбою. А голова вся була в красуні, видно, Цибульська вирішила змінити імідж.

"Думали, де я пропала. Я просто хотіла сьогодні здатися в найкращому своєму вигляді. Ось так ось трошки краще, правда?",- сказала Оля.

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