Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда 36 лет и она уже 21 год вместе со своим мужем, которого предпочитает не показывать. У пары есть сын Нестор, которому сейчас 7 лет. Оля также снимается на тв, а сейчас запланировала новое шоу, чтобы поддержать украинцев. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Цибульская решила рассказать, почему некоторое время отсутствовала.

"Глаза черницы, губы вышницы", - написала Оля.

На кадрах Оля была в специальном костюме, чтобы не испачкаться краской. А голова вся была в красотке, видно, Цибульская решила сменить имидж.

"Думали, где я пропала. Я просто хотела сегодня показаться в самом лучшем своем виде. Вот так вот немножко лучше, правда?", - сказала Оля.

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