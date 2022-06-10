Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Кілька років тому знаменитість одружився на красуні Христині. Після початку війни Володимир відправився захищати Україну, а дружина зайнялася активно благодійністю. Не забуває Христина і про Instagram, де цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Якщо ви зараз завагітніли, залишилися б народжувати в Україні?",- запитав фанат.
"Складне питання, про яке я буду думати тоді, коли завагітнію і прийде час вибирати лікаря для пологів. Але скажу так: дуже б хотіла, щоб свій перший подих малюк зробив саме українського повітря. Щоб перший промінь відчув від нашого сонечка і мову, який почув - солов'їну нашу. Але безпека пологів стане головним критерієм", - написала Христина.
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