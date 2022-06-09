Кристина Горняк любит общаться с пользователями сети и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, прекрасно выглядит и может похвастаться стройной подтянутой фигурой. Девушка придерживается правильного питания, а утро начинает со специальных ритуалов. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Для начала она рассекретила свой "чудо-напиток" для пробуждения огранизма и хорошего самочувствия - уже много лет Кристина Горняк начинает день со стакана теплой воды с лимоном.

Рассказала жена телеведущего Владимира Остапчука и о своем завтраке - обычно он у нее легкий. К примеру, 9 июня на утренней тарелке Кристины Горняк нашлось место для гречки, салата и яиц.

"Обожаю утро за свежие мысли, за время в тишине, за то что оно вообще наступило", - призналась она.

Напомним, что жена Остапчука в модном наряде рассказала, какое будущее видит для украинцев.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука поделилась воспоминаниями из прошлого.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как нужно воспринимать сложности.