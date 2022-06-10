Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Несколько лет назад знаменитость женился на красотке Кристине. После начала войны Владимир отправился защищать Украину, а жена занялась активно благотворительностью. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Если вы сейчас забеременели, остались бы рожать в Украине?", - спросил фанат.

"Сложный вопрос, о котором я буду думать тогда, когда забеременею и придет время выбирать врача для родов. Но скажу так: очень бы хотела, чтобы свой первый вздох малыш сделал именно украинского воздуха. Чтобы первый луч почувствовал от нашего солнышка и язык, который услышал - соловьиный наш. Но безопасность родов станет главным критерием", - написала Кристина.

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