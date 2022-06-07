Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк недавно опубликовала снимок, после которого подписчики заподозрили ее в беременности. Чтобы развеять слухи она решила показать новое фото, сделанное во время пробежки.

Кристина Горняк позирует в удобном спортивном костюме. Комплект состоит из легинсов и бежевого топа со шлейками. На ножках – беговые кроссовки зеленого цвета. Она позирует в парке и демонстирует точеные формы, никаких лишних киллограмов и округлого животика.

"Спасибо всем, кто вчера поздравил меня с беременностью! Вот что значит правильный, или не очень, ракурс! Сегодня фото с другого ракурса, более актуального на сегодняшний день!", - подписала снимок Кристина Горняк.

Подписчики жены телеведущего Владимира Остапчука сразу же оценили фото, а также сделали комплименты ее стройным ножкам и отличной фигуре: "Очень позитивная девочка", "Нравятся Ваши образы", "Ты на том фото просто очаровательна, я бы и не подумала , что там где-то можно беременность разглядеть".

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