Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка зараз активно їздить по Європі, де розповідає про українську кухню. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Клопотенко вирішив показати, як приїхав до батьків і виявив дивовижну річ.
"Прийшов до батьків. Не бачилися місяця півтора. Але зараз тема не про це. Тема про російські наративи. Ось була в моєї сестри мікрохвильова піч. Крім цієї зірочки, що ще дивного? Ось так просто, стояла мікрохвильовка 10 років і просто написано"Російський кухар". Я навіть не читав про це, що він Російський. Я просто ніколи не замислювався. Але завжди воно в голову так вкладається", - сказав Клопотенко.
"З таких дрібниць все і починається", - написав Євген.
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