"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, что обнаружил у своих родителей, когда пришел к ним в гости.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда сейчас активно ездит по Европе, где рассказывает об украинской кухне. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Клопотенко решил показать, как приехал к родителям и обнаружил удивительную вещь.

"Пришел к родителям. Не виделись месяца полтора. Но сейчас тема не об этом. Тема о российских наративах. Вот была в моей сестры микроволновая печь. Кроме этой звездочки, что еще удивительного? Вот так просто, стояла микроволновка 10 лет и просто написано "русский повар". Я даже не читал об этом, что он русский. Я просто никогда не задумывался. Но всегда оно в голову так укладывается", - сказал Клопотенко.

"С таких мелочей все и начинается", - написал Евгений.

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