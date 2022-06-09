Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант. Зірка кілька років тому одружився на молодій красуні Каті Репяховой. Після цього дівчина завагітніла і в минулому році народила первістка. Після початку війни Катя з малюком вирушила до Ізраїлю, де була довгий час, а нещодавно повернулася назад в Україну. Репяхова є активним користувачем Instagram, де успішно просуває свій блог.

А цього разу вирішила показати,. як гуляє з дитиною по вулиці. Катя була в білих шортиках і футболці, а образ доповнила стильною бейсболкою.

"Мама так зняла мене. З другим підборіддям", - написала Репяхова.

Також Катя розповіла про свій візок. Вона раніше ходила з коляскою за 10 тисяч гривень, але її віддала випрати, а на прогулянку вийшла з коляскою за три тисячі.

"Різниця в колясках в 7 000. І ця різниця відчувається", - написала Репяхова.

Нагадаємо, Молода дружина Віктора Павлика похвалилася несподіваною відпусткою чоловіка

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Віктора Павлика в ефектному міні вразила не тільки ніжками

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика показала, яким модником росте їхній син