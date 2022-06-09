Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда несколько лет назад женился на молодой красотке Кате Репяховой. После этого девушка забеременела и в прошлом году родила первенца. После начала войны Катя с малышом отправилась в Израиль, где была долгое время, а недавно вернулась обратно в Украину. Репяхова является активным пользователем Инстаграм, где успешно продвигает свой блог.

А в этот раз решила показать,. как гуляет с ребенком по улице. Катя была в белых шортиках и футболке, а образ дополнила стильной бейсболкой.

"Мама так сняла меня. Со вторым подбородком", - написала Репяхова.

Также Катя рассказала о своей коляске. Она раньше ходила с коляской за 10 тысяч гривен, но ее отдала постирать, а на прогулку вышла с коляской за три тысячи.

"Разница в колясках в 7 000. И эта разница чувствуется", - написала Репяхова.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась неожиданным отпуском мужа

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика в эффектном мини впечатлила не только ножками

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика показала, каким модником растет их сын