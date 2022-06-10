Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка після 24 лютого відправився захищати Україну, а дружина зайнялася благодійністю, допомагаючи українцям. Христина довгий час перебувала в Ужгороді, але в підсумку вирішила повернутися до Києва. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А на нових кадрах Христина показала, як вирішила побалувати свого чоловіка. Як виявилося, жеена Остапчука вперше спробувала приготувати окрошку.

"Сьогодні у мене дебют. Вперше роблю окрошку. На айрані і на квасі, а також трохи сметани", - написала Христина.

"Вже вдома. Так, дні в Києві вони такі спокійні, майже нічим не зайняти.... але рідний Київ такий рідний", - написала Христина, захоплюючись, що повернулася до столиці.

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