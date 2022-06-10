Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда после 24 февраля отправился защищать Украину, а супруга занялась благотворительностью, помогая украинцам. Кристина долгое время находилась в Ужгороде, но в итоге решила вернуться в Киев. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А на новых кадрах Кристина показала, как решила побаловать своего супруга. Как оказалось, жеена Остапчука впервые попробовала приготовить окрошку.
"Сегодня у меня дебют. Впервые делаю окрошку. На айране и на квасе, а также немного сметаны", - написала Кристина.
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"Уже дома. Да, дни в Киеве они такие спокойные, почти ничем не занять.... но родной Киев такой родной", - написала Кристина, восторгаясь, что вернулась в столицу.
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