Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда после 24 февраля отправился защищать Украину, а супруга занялась благотворительностью, помогая украинцам. Кристина долгое время находилась в Ужгороде, но в итоге решила вернуться в Киев. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новых кадрах Кристина показала, как решила побаловать своего супруга. Как оказалось, жеена Остапчука впервые попробовала приготовить окрошку.

"Сегодня у меня дебют. Впервые делаю окрошку. На айране и на квасе, а также немного сметаны", - написала Кристина.

"Уже дома. Да, дни в Киеве они такие спокойные, почти ничем не занять.... но родной Киев такой родной", - написала Кристина, восторгаясь, что вернулась в столицу.

Напомним, жена Остапчука показала, как прихорошилась впервые за долгое время

А еще Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, какой завтрак приготовил для красотки-жены

Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о беременности показала фигуру в топике



