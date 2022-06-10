Він звернув увагу на те, що путін при владі давно і ніхто його звідти за стільки років не скинув.

Як повідомляє Politeka.net, художній керівник та актор програми "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов розповів в інтерв'ю прогремі "Зірковий шлях", що більше не будує ілюзій щодо "хороших росіян" і не знімає з них відповідальність за війну в Україні.

Він звернув увагу на те, що путін при владі давно і ніхто його звідти за стільки років не скинув. Значить він робить те, що подобатися його народу - веде агресивну війну з іншими державами. Тепер прийшла черга України. Після вторгнення в Україну на пікетах були одиниці.

"Я бачу інтелігенцію, яка висловлюється проти війни, але в цілому цій нації подобається вбивати інших людей. Тому більше ілюзій щодо російської нації у мене немає. Так, я вважаю, що суспільство російське винне в тому, що дозволило такій людині бути при владі і робити те, що йому захочеться", - заявив Єгор Крутоголов.

Актор зізнався, що він сподівався на культуру рф, на ту кількість великих письменників, акторів і режисерів. Але ця культура не змогла вберегти цю націю від нападу на своїх сусідів.

"Я тепер не вірю, що це народ-брат, тому що брати так не роблять. Я тепер вірю, що це кровожерна безвірна нація, яка хоче знищити нашу національну ідентичність, наш народ, нашу історію перекреслити і забрати собі. Тільки зараз ми розуміємо, яке це зло", - доповнив Єгор Крутоголов.

Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" здивував пророчими словами за день до війни.

Як Politeka повідомляла, Крутоголов з "Дизель шоу" з красунею-дружиною показали українцям приклад сімейного життя.

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