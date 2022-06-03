Актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною в Миколаєві, коли їм було всього 16 і 13 років відповідно. Спочатку вони дружили, а через п'ять років, в 2006 році, одружилися. Пара щаслива у шлюбі та виховує двох синів - Лева та Максима.

У п'ятницю, 3 червня, сім'я Крутоголових святкує 16 річницю шлюбу. На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували зворушливе привітання для зіркової пари та їхнє сімейне фото.

На знімку Єгор в джинсових шортах та жовтій футболці стоїть разом з Катею, яка вдягнула коротку сукню з яскравим лимонним принтом, на тлі моря та пляжу. На архівному кадрі пара насолоджується мирним безтурботним відпочинком з келихами в руках.

"Колись він підкорив її своїми жартами. А вона завоювала його серце щирою усмішкою. І ось уже 16 років вони разом! Сьогодні своє топазове весілля відзначає Єгор Крутоголов і його дружина Катерина ✨🤩 Це надзвичайна пара «Дизель Студіо», яку об’єднує любов до гумору, однакові погляди на життя та двоє чудових синів. Єгоре, Катю, вітаємо вас! Хочемо побажати… просто любити й бути поруч одне з одним. З 16 річницею шлюбу!", — привітали подружжя колеги.

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