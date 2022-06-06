Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" здивував пророчими словами за день до наступу росії в Україну.

Як пишете Politeka.net, Єгор Крутоголов - відомий український гуморист і засновник проекту "Дизель шоу". Зірка зараз займає проукраїнську позицію і допомагає українській армії. "Зірковий шлях" опублікував висловлювання Крутоголова за день до початку війни, де Єгор здивував своїми словами.

"Єгор Крутоголов передбачив війну.

23 лютого команда "Дизель Студіо" влаштувала зйомки гумористичного концерту»Весна надихає". Що говорили актори за кілька годин до повномасштабної війни? Як слова Єгора виявилися пророчими, а передчуття Вікторії Булітко не марні?",- було повідомлено в публікації.

"Ну, друзі, схоже, нам всім насправді потрібно бути готовими захищати свою країну, свою землю. Я не вірю, що дипломати зможуть домовитися. І чомусь не вірю в сильний тиск", - сказав Крутоголов.

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