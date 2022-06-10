Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф", де судить разом з Ектором Хіменес-Браво та Ольгою Мартиновською. З останньої Володимир також пише книги і планує скоро випустити нову. А тепер Володимир в Instagram показав, яку вечерю йому вдалося організувати з Ольгою.

"Я повернувся і вже прямую до рідного Києва з хорошими новинами! Раніше ми з Олею розповідали вам про намір провести благодійну вечерю в Празі. Ми мріяли, багато планували, хвилювалися, тому що хотіли зробити максимально для того, щоб допомогти Україні і розповісти всьому світу, що зараз переживають українці. І нам це вдалося! Тому я дуже радий, що своєю працею можу допомагати своїй рідній країні! Спасибі всім причетним", - написав Володимир.

Фанати, включаючи Ольгу Мартиновську, Ектор Хіменес - Браво і Санту Дімопулос, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

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