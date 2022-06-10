Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф", где судит вместе с Эктором Хименес-Браво и Ольгой Мартыновской. С последней Владимир также пишет книги и планирует скоро выпустить новую. А теперь Владимир в Инстаграм показал, какой ужин ему удалось организовать с Ольгой.

"Я вернулся и уже направляюсь в родной Киев с хорошими новостями! Раньше мы с Олей рассказывали вам о намерении провести благотворительный ужин в Праге. Мы мечтали, много планировали, волновались, потому что хотели сделать максимально для того, чтобы помочь Украине и рассказать всему миру, что сейчас переживают украинцы. И нам это удалось! Поэтому я очень рад, что своим трудом могу помогать своей родной стране! Спасибо всем причастным", - написал Владимир.

Фанаты, включая Ольгу Мартыновскую, Эктора Хименес-Браво и Санту Димопулос, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

Напомним, Никитюк в стильном патриотичном луке впечатлила даже Ярославского из "Мастер Шеф"

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" впечатлил трепетными кадрами, Мартыновская оценила

Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" записал важное обращение, Мартыновская оценила



