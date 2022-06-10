Дружина Сергія Бабкіна актриса Сніжана відповіла хейтерам, які її присоромили, опублікувавши новий пост у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін і Сніжана вже багато років разом. Пара познайомилася в 2007 році в "театрі 19", а через кілька років офіційно вже оформила офіційно відносини. Пара виховує трьох дітей-Веселину, Єлисея і Артура, останній з яких у Сніжани від минулих відносин.

Зараз пара гастролює по світу, даючи концерти на підтримку України. А нещодавно Сніжана опублікувала відео, в якому показала, як набиває собі татуювання.

"Втілення мрії", - написала Сніжана.

Після цього зірка поділилася кадром, де їй написали докір.

"Люди живуть без даху, без води, взагалі ситуація важка ще й Харків. І це ваші мрії, чим ви тоді живете, ви що, як росіяни зазомбовані", - написала обурена дівчина.

"Живу тим, що відіграли вже близько 30 концертів по всій Європі, зараз в Америці граємо і всі гроші відправляємо в Україну. А Ви чим живете?",- написала у відповідь Сніжана.

"Не пишіть мені таке. Краще просто відписатися. Краще піти і теж щось зробити корисне", - додала зірка.

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