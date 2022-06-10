Популярна українська співачка і колишня підопічна Монатіка Ліда Лі, яка була учасницею шоу "Танців з зірками", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравою фотосесій, на якій з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, зйомка проходила на природі, На тлі красивого пейзажу, а сама Ліда просто сяє. Перед камерою красуня з'явилася в білому платті до п'ят, поверх якого вона накинула елегантний жовтий піджак, а завершують образ білосніжні кроси. Волосся дівчини красиво завиті і трохи розпатлані вітром, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Доброго ранку! Можна у тебе дещо попросити? Посміхнися, будь ласка! Прямо зараз! Хоча б трохи ... тобі так йде посмішка! Нехай посмішка і рівень щастя ставати тільки більше! Це теж наша сила! Мрію і вірю ... настане час, коли ми всі знову почнемо посміхатися, як раніше, без приводу". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото співачки, засинаючи її компліментами.

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