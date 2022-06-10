Популярна українська співачка і колишня підопічна Монатіка Ліда Лі, яка була учасницею шоу "Танців з зірками", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравою фотосесій, на якій з'явилася в незвичайному образі.
Як видно, зйомка проходила на природі, На тлі красивого пейзажу, а сама Ліда просто сяє. Перед камерою красуня з'явилася в білому платті до п'ят, поверх якого вона накинула елегантний жовтий піджак, а завершують образ білосніжні кроси. Волосся дівчини красиво завиті і трохи розпатлані вітром, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.
У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Доброго ранку! Можна у тебе дещо попросити? Посміхнися, будь ласка! Прямо зараз! Хоча б трохи ... тобі так йде посмішка! Нехай посмішка і рівень щастя ставати тільки більше! Це теж наша сила! Мрію і вірю ... настане час, коли ми всі знову почнемо посміхатися, як раніше, без приводу". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото співачки, засинаючи її компліментами.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
У розвідці не стали приховувати важку ситуацію: "Україна програє з точки зору..."
"Росія тільки цього і чекає": посол Британії попередила українців про складний період і назвала терміни
Горбунов на емоціях висловився про поведінку літніх українців: "Клубок у горлі, наші люди..."
Кароль чесно розповіла, що втратила через вторгнення і як справляється тепер: "Я собі заборонила..."
Нагадаємо, "Класний заряд на день": дружина Остапчука показала, чому сімейство присвячує ранок.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розлютив українців невдалим жартом: "Що за маячня...".
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина вразила історією свого друга, який зараз на передовій: "Після цього я плачу...".