Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян - відомий український співак і чоловік Тоні Матвієнко. Пара виховує спільну дочку Ніну, а також у Тоні є дочка від минулих відносин Уляна, а у Арсена два сини від минулого шлюбу. Тоня зараз знаходиться з дочкою в безпеці, а нещодавно Ніна пішла перший раз в школу. Не забуває Мірзоян і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Прем'єра
Не буду писати про пісню - Все в ній...", - написав Мірзоян.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Повинні встигнути жити". Бережіть себе", " спасибі! Дякую. Спасибі, що написали і записали. Мені дуже подобається відчувати під ваші пісні. Ви дуже потрібні своєму слухачеві", "після перших кількох секунд мороз по голові", "спасибі вам".
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