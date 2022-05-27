Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский исполнитель. Звезда женат на дочери легендарной певицы Нины Матвиенко Тони. Пара официально оформила отношения после рождения дочери, которую назвали в честь бабушки. Пара долгое время не виделась, ведь война их разлучила. И вот, спустя три месяца, Арсен увиделся с супругой и поделился своими переживаниями с "Зірковим шляхом".

"Я помню, как я ехал и пытался себя успокаивать, чтобы не ускоряться. Считал километры вместе с навигатором. И она крикнула Арсен, позвала, а Нина услышала, Нина конечно очень плакала. Она выбегала, я думал, и двери в джипе сломает", - сказал Арсен.

"Арсен Мирзоян о сложной разлуке с семьей

Певец вспомнил долгожданную встречу с семьей за границей. Рассказал об особых вещах, которые привез жене @tonya_matvienko и дочери из Киева, опасные моменты во время волонтерства и сыновей, оставшихся в родном Запорожье", - отмечено было в публикации.

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