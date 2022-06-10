Як пише Politeka.net, Маша Кравець - старша дочка актриси Олени Кравець, зірки студії"Квартал 95". Дівчина з 15 років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою, адже Олена народила двійнят і місця в будинку було мало. Маша виросла справжньою красунею і зараз їй 19 років. Дівчина займається танцями, а також потроху розвиває свій блог в Instagram. Дочка Кравець довго нічого не постила, але ось вирішила порадувати фанатів свіжим Селфі.

На фото Маша була в толстовці і з сумочкою на плечі. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила стильною сережкою в носі.

Варто відзначити, що не так давно Марія разом зі своїми братиком і сестричкою кудись полетіла. Для малюків це був їх перший політ. Після цього Марія показала двійнят, які сиділи у прапорі України.

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" показала святкове вбрання молодших братика і сестрички

А ще Politeka повідомляла, що 19-річна дочка Кравець з "Квартал 95" показала підрослого молодшого братика

Також Politeka писала, що дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець засмутилася напередодні свого 19-річчя