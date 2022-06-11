Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - популярний український співак. Зірка кілька років тому вирішив одружиться на молодій блогерці Каті Репяховой. Після цього у пари в 2021 році з'явився син. Після початку війни дружина Павлика вирушила з дитиною до Ізраїлю, де перебувала довгий час.
А нещодавно Катя повернулася спочатку в Україну, а потім і Київ, приїхавши на недовгий термін. Зірка відразу зайнялася собою і вирушила по салонах краси. Репяхова пофарбувала волосся, зробила чистку обличчя, а також нафарбувала вії.
Не забула Катя і про похід на шугарінг. І ось в останній публікації блогерка вирішила показати, якого результату їй вдалося досягти, поділившись сторіс в Instagram.
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"Як же я скучила за собою такою", - підписала задоволена Катя кадри.
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