Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і переможниця першої "Фабрики зірок". 36-річна зірка вже 21 рік разом зі своїм чоловіком, якому народила сина Нестора. Хлопчику зараз 7 років. Але це не завадило їй опинитися в центрі скандалу розлучення соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, своїм кумом. Парі приписували роман і подейкували, що Нестор дуже схожий на Михайла.

Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила поговорити зі своєю аудиторією.

"Пишіть-покажу. Оля, покажи будь ласка...",- запропонувала пограти Цибульська.

"Фото вагітної Нестором", - написав фанат.

"Третій місяць вагітності. Той рідкісний період в житті", - написала Оля і продемонструвала фото, де в мереживах миє підлогу, вражаючи ефектним ракурсом.

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