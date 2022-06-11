Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя Майстер Шеф", з дочкою вирішила провести Володимира Ярославського, який після їхньої зустрічі в Празі повертається в Україну.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також знаменитість судить проект" Майстер Шеф " разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Також з Володимиром Ольга пише книги і влаштовує благодійні вечері, підтримуючи Україну у важкий час. Але багато хто думає, що у пари не тільки робочі інтереси.

А днями Ярославський прибув до Праги, щоб разом з Мартиновською зробити вечерю. А після нього Ольга показала, як з дочкою проводить Володимира назад в Україну, поділившись кадрами в Instagram.

"Так, зараз будемо проводжати Володимира, він повертається в Україну після нашої благодійної вечері. По немногу буду вам тепер показувати, розповідати. Що було, скільки заробили, скільки відправили в Україну", - сказала Ольга.

На наступних кадрах Мартиновська поцілувала Ярославського перед літаком.



"Не бачилися дуже довго.., ",- сказала Ольга в ще одному сторіс.

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" показав, який шикарний вечерю влаштував з Мартиновської

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