Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також знаменитість судить проект" Майстер Шеф " разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Також з Володимиром Ольга пише книги і влаштовує благодійні вечері, підтримуючи Україну у важкий час. Але багато хто думає, що у пари не тільки робочі інтереси.
А днями Ярославський прибув до Праги, щоб разом з Мартиновською зробити вечерю. А після нього Ольга показала, як з дочкою проводить Володимира назад в Україну, поділившись кадрами в Instagram.
"Так, зараз будемо проводжати Володимира, він повертається в Україну після нашої благодійної вечері. По немногу буду вам тепер показувати, розповідати. Що було, скільки заробили, скільки відправили в Україну", - сказала Ольга.
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На наступних кадрах Мартиновська поцілувала Ярославського перед літаком.
"Не бачилися дуже довго.., ",- сказала Ольга в ще одному сторіс.
Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" показав, який шикарний вечерю влаштував з Мартиновської
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала фото з дочкою і звернулася до українців
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" нарешті возз'єдналася з Ярославським